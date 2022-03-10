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Снаряди стирчать прямо на футбольному полі: страшні фото російських обстрілів

Сергій Шаховець
10 березня, 15:25
Росія продовжує обстрілювати об'єкти мирної інфраструктури, руйнуючи міста України

Рашисти обстріляли стадіон команди ФК Чернігів / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Черговим актом вандалізму російських загарбників став обстріл стадіону команди ФК Чернігів, яка виступає у Другій українській лізі.

На цьому стадіоні до війни проводили домашні матчі ФК Чернігів та Десна U-19.

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Від авіанальоту постраждало футбольне поле, вежа з освітленням, фан-шоп та квиткові каси. При цьому дві ракети не розірвалися і стирчать прямо з газону.

"Керівництво ФК Чернігів зробить все можливе для відновлення клубної інфраструктури та відновлення матчів на нашому стадіоні після закінчення бойових дій. Всі ми сподіваємося на мир та повернення життя в минуле русло.

Війна калічить життя, знищує житлові будинки, пам'ятки архітектури, парки, стадіони, а не звільняє тих, кому таке "визволення" могло б наснитися тільки у страшному сні", – каже заява ФК Чернігів у Instagram.

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Раніше ми повідомляли, як путінські вандали у Чернігові зруйнували стадіон імені Юрія Гагаріна. Окупанти навіть не пошкодували комплекс, названий на честь їхнього легендарного космонавта.

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Окупанти зруйнували стадіон в Чернігові / Фото: Колаж: Сьогодні