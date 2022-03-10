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Снаряды торчат прямо на футбольном поле: жуткие фото российских обстрелов

Сергей Шаховец
10 марта, 15:25
Россия продолжает обстреливать объекты мирной инфраструктуры, разрушая города Украины

Рашисты обстреляли стадион команды ФК Чернигов / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Очередным актом вандализма российских захватчиков стал обстрел стадиона команды ФК Чернигов, которая выступает во Второй украинской лиге.

На этом стадионе до войны проводили домашние матчи ФК Чернигов и Десна U-19.

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От авианалета пострадало футбольное поле, башня с освещением, фан-шоп и билетные кассы. При этом две ракеты не разорвались и торчат прямо из газона.

"Руководство ФК Чернигов сделает все возможное для восстановления клубной инфраструктуры и восстановления матчей на нашем стадионе после окончания боевых действий. Все мы надеемся на мир и возвращение жизни в прошлое русло.

Война калечит жизни, уничтожает жилые дома, памятки архитектуры, парки, стадионы, а не "освобождает" тех, кому такое "освобождение" могло бы присниться только в страшном сне", – гласит заявление ФК Чернигов в Instagram.

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Ранее мы сообщали, как путинские вандалы в Чернигове разрушили стадион имени Юрия Гагарина. Оккупанты даже не пожалели комплекс, названный в честь их легендарного космонавта.

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Оккупанты разрушили стадион в Чернигове / Фото: Коллаж: Сегодня