28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
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Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Ювентус --
Челсі --
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Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
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Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
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Верес --
Олександрія --
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Зоря --
Десна --
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Металіст 1925 --
Минай --
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Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

"Спочатку потрібно зіграти, а потім вже оцінювати". Рінат Ахметов – про матчі з Інтером в Лізі чемпіонів

Андрій Трофімов
28 вересня, 17:54
Президент Шахтаря очікує два важких і цікавих матчі з чемпіонами Італії, а нічию в минулому сезоні розцінює як велике везіння

Рінат Ахметов - про Інтер Сімоне Індзагі

Сьогодні Шахтар зіграє другий матч групового етапу Ліги чемпіонів. У Києві на "Олімпійському" команда Де Дзербі приймає чемпіона Італії – Інтер. Онлайн Шахтар – Інтер на нашому сайті з 19:45.

Журналісти італійської La Repubblica напередодні матчу поговорили з Рінатом Ахметовим.

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Зокрема, італійців цікавила думка президента Шахтаря про Інтер. Чи став гранд Серії А сильнішим після приходу нового тренера Сімоне Індзагі.

"Спочатку потрібно зіграти, а потім вже оцінювати. Інтер з Конте був дуже сильним. Той факт, що в минулому сезоні нам вдалося зіграти з ним внічию, розцінюю як велике везіння. Сьогоднішній Інтер теж дуже сильний. У нього сильний тренер, сильні гравці. думаю, що нас очікують два важких матчі, але, сподіваюся, вони будуть цікавими ", – сказав Рінат Ахметов.

  • Інтер – суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів. Перший матч групового етапу пройде в Києві 28 вересня, другий – в Італії 24 листопада.
  • Сімоне Індзагі очолив Інтер в червні 2021. До цього він п'ять років тренував Лаціо.
  • Антоніо Конте тренував Інтер в період з 2019 по 2021 рік.

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