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Дивіться уважно, як вилітає капа. Глухий нокаут в ММА

Любомир Луканюк
5 жовтня, 09:10
Боєць змішаних єдиноборств Алтинбек Мамашев достроково переміг Еліаса Сільверіо, у другому раунді він відправив суперника в нокаут

Мамашев виграв свій 16 бій

Ефектний нокаут глядачі побачили на турнірі зі змішаних єдиноборств АСА 130.

Представник Киргизстану Алтинбек Мамашев зустрічався з бразильцем Еліасом Сільверіо. Бій був зупинений на другій хвилині другого раунду. Потужна атака Мамашева завершилася ударом в щелепу такої сили, що у суперника з рота вилетіла капа.

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Для Алтинбека Мамашева це була 16 перемога в змішаних єдиноборствах, ще двічі він програвав і один бій завершився внічию.

Раніше ми писали, що Валентина Шевченко вшосте захистила титул чемпіонки UFC в найлегшій вазі. Вона впевнено перемогла Лорен Мерфі.

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