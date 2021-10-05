Дивіться уважно, як вилітає капа. Глухий нокаут в ММА

Мамашев виграв свій 16 бій

Ефектний нокаут глядачі побачили на турнірі зі змішаних єдиноборств АСА 130.

Представник Киргизстану Алтинбек Мамашев зустрічався з бразильцем Еліасом Сільверіо. Бій був зупинений на другій хвилині другого раунду. Потужна атака Мамашева завершилася ударом в щелепу такої сили, що у суперника з рота вилетіла капа.

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Для Алтинбека Мамашева це була 16 перемога в змішаних єдиноборствах, ще двічі він програвав і один бій завершився внічию.

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