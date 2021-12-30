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Дивишся на стелю – а там ноги дружини "Холостяка" (фото)

Андрій Трофімов
30 грудня, 13:28
Дружина ексфутболіста збірної України Євгена Левченко Вікторія Кобленко похвалилася своїми формами на Занзібарі

Вікторія Кобленко на Занзібарі / Фото: Instagram

Відпочиваючи на танзанському архіпелазі на східному березі Африки, актриса Вікторія Кобленко поділилася сонячними знімками з фоловерами.

Красуня похвалилася своїм бюстом та ніжками.

При цьому у підписі до фото з ніжками Вікторія написала в Instagram: "Сподіваюся, я не зіпсувала апетит тим, хто сидів у ресторані з видом на басейн на стелі".

Нагадаємо, що Вікторія Кобленко та Євген Левченко давно живуть в Амстердамі. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові, який грав за низку нідерландських клубів і брав участь у реаліті-шоу "Холостяк" як головний герой, сина. Хлопчика назвали Кий – як одного із засновників Києва.

Євген Левченко і Вікторія Кобленко / Фото: Instagram