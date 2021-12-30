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Смотришь на потолок – а там ноги жены "Холостяка" (фото)

Андрей Трофимов
30 декабря, 13:28
Супруга экс-футболиста сборной Украины Евгения Левченко Виктория Кобленко похвасталась своими формами на Занзибаре

Виктория Кобленко на Занзибаре / Фото: Instagram

Отдыхая на танзанском архипелаге у восточного берега Африки, актриса Виктория Кобленко поделилась солнечными снимками с фолловерами.

Красотка похвасталась своим бюстом и ножками.

При этом в подписи к фото с ножками Виктория написала в Instagram: "Надеюсь, я не испортила аппетит тем, кто сидел в ресторане с видом на бассейн на потолке".

Напомним, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Амстердаме. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу, игравшему за ряд нидерландских клубов и принимавшему участие в реалити-шоу "Холостяк" в качестве главного героя, сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.

Евгений Левченко и Виктория Кобленко / Фото: Instagram