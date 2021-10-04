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Смертельний нокаут! Боєць ММА помер після бійки на голих кулаках

Любомир Луканюк
4 жовтня, 23:59
Боєць змішаних єдиноборств Джастін Торнтон після поразки від Діллона Клеклера потрапив до лікарні, але врятувати спортсмена так і не вдалося

Джастін Торнтон був частково паралізований після бою

Американський боєць ММА Джастін Торнтон помер через півтора місяці після поразки від Діллона Клеклера на турнірі з кулачних боїв.

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Поєдинок відбувся 20 серпня в Міссісіпі. Клеклер відправив Торнтона в нокаут уже на 19-й секунді. Після чого Джастін був госпіталізований.

Торнтон після поєдинку був частково паралізований і залишався в лікарні протягом кількох тижнів.

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Нагадаємо, що гонщика NASCAR застрелили в будинку його колишньої дружини. Джон Уес Таунлі прийшов на розбірки з сокирою.

Раніше ми писали, що кубинського боксера застрелили на свинофермі у Флориді через два дні після кращого бою в кар'єрі. Йендріс Родрігес Вальдеc в суботу завершив поєдинок внічию, а в понеділок загинув від рук "боягузливого дегенерата".

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