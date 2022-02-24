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Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Смерть Путіна зникла: Зінченко зробив заяву

Павло Василенко
24 лютого, 15:50
Футболіст збірної України пояснив, що сам він не прибирав побажання агресору здохнути

Зінченко не відмовляється від своїх слів про Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко заявив, що не він сам, а інстаграм вилучив його резонансний сторіз про президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє телеграм-канал Футбол України.

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Ймовірно, це пов'язано із правилами публікацій в інстаграмі.

Нагадаємо, після оголошення Путіним війни Україні та початку повномасштабних військових дій проти нашої країни Зінченко написав про агресора біля керма РФ: "Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото".

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Згодом це повідомлення Зінченка з його сторінки в соцмережах зникло. Була версія, що футболіст сам прибрав його, побоюючись за матір та вітчима, які проживають у Москві.

Але це, за словами півзахисника української збірної, виявилося не так. Відтак від своїх слів про Путіна він не відмовляється.

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Додамо, що й сам Зінченко якийсь час жив у Росії, коли грав за Уфу.

Лідер збірної України Олександр Зінченко / Фото: Reuters