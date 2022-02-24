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Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
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Смерть Путина пропала: Зинченко сделал заявление

Павел Василенко
24 февраля, 15:50
Футболист сборной Украины объяснил, что сам он не убирал пожелание агрессору сдохнуть

Зинченко не отказывается от своих слов о Путине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко заявил, что не он сам, а инстаграм удалил его резонансный сторис о президенте РФ Владимире Путине.

Об этом сообщает телеграм-канал Футбол Украины.

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Вероятно, это связано с правилами публикаций в инстаграме.

Напомним, после объявления Путиным войны Украине и начала полномасштабных военных действий против нашей страны Зинченко написал об агрессоре у руля РФ: "Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь".

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Позже это сообщение Зинченко с его страницы в соцсетях исчезло. Была версия, что футболист сам убрал его, опасаясь за мать и отчима, проживающих в Москве.

Но это, судя по словам полузащитника украинской сборной, оказалось не так. Следовательно, от своих слов о Путине он не отказывается.

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Добавим, что и сам Зинченко некоторое время жил в России, когда играл за Уфу.

Лидер сборной Украины Александр Зинченко / Фото: Reuters