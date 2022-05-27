Неначе вата у роті: відчуття ексворотаря Динамо після поранення на фронті

Святослав Сирота пошел добровольцем на войну / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній воротар Динамо та Дніпра, експрезидент Професійної футбольної ліги Святослав Сирота розповів, як він отримав поранення на фронті.
"Я в бліндажі. Почався артобстріл – міни, танки... Ну і прилетіло в окоп. Я навіть не чув. Блискавка і поплив. Навіть звуку не чув. Я не зрозумів нічого. Ходив, як п'яний, очі вилазили.
Просто поплив, як у сповільненій зйомці. Мова стала повільною, наче вата в роті. Коли йшов, кілька разів упав. Мені давали пігулки, розділи, принесли апарат для вимірювання тиску. Майже 200. Очі вилазять. Пролежав до наступного дня. Евакуація була дуже складною. Хлопець, який зробив її – герой. У цей час були штурмові дії, артобстріли.
Нас вивозили у БТР. Хлопець вивозив нас городами, збивав стовпи, дерева. Потім траса, що обстрілюється. Вся у вирвах. А місця вже не було, мене поклали на броню. Не було чим пристебнутися. Я вважаю, що він здійснив подвиг. "Беха", яка їде – це вже ціль.
Як відбувається реабілітація? Крапають крапельниці, провели обстеження. Перші п'ять днів були дуже складні. Тепер краще, але напади іноді трапляються. Перші дні взагалі ходити не міг... Голова так боліла, що думав скінчусь.
Я не молодий, 51 рік – на тлі цього вилізло все, що можна – навіть те, про що я не знав", – розповів Сирота в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.