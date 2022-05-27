Словно вата во рту: ощущения экс-вратаря Динамо после ранения на фронте

Святослав Сирота пошел добровольцем на войну / Фото: Коллаж: Сегодня
Бывший вратарь Динамо и Днепра, экс-президент Профессиональной футбольной лиги Святослав Сирота рассказал, как он получил ранение на фронте.
"Я в блиндаже. Начался артобстрел – мины, танки... Ну и прилетело в окоп. Я даже не слышал. Молния и поплыл. Даже звука не слышал. Я не понял ничего. Ходил как пьяный, глаза вылазили.
Просто уплыл, как в замедленной съемке. Речь стала медленной, словно вата во рту. Когда шел, пару раз свалился. Мне давали таблетки, раздели, принесли аппарат для измерения давления. Почти 200. Глаза вылезают. Пролежал до следующего дня. Эвакуация была очень сложной. Парень, которые сделал ее – герой. В это время были штурмовые действия, артобстрелы.
Нас вывозили в БТР. Парень вывозил нас по городам, сбивал столбы, деревья. Потом трасса, которая обстреливается. Вся в воронках. А места уже не было, меня положили на броню. Нечем было пристегнуться. Я считаю, что он совершил подвиг. "Беха", которая едет – это уже цель.
Как проходит реабилитация? Капают капельницы, провели обследование. Первые пять дней были очень сложные. Сейчас лучше, но приступы время от времени случаются. Первые дни вообще ходить не мог... Голова так болела, что думал кончусь.
Я не молодой, 51 год – на фоне этого вылезло все, что можно – даже то, о чем я не знал", – рассказал Сирота в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.