Словно вата во рту: ощущения экс-вратаря Динамо после ранения на фронте

Святослав Сирота пошел добровольцем на войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший вратарь Динамо и Днепра, экс-президент Профессиональной футбольной лиги Святослав Сирота рассказал, как он получил ранение на фронте.

"Я в блиндаже. Начался артобстрел – мины, танки... Ну и прилетело в окоп. Я даже не слышал. Молния и поплыл. Даже звука не слышал. Я не понял ничего. Ходил как пьяный, глаза вылазили. Просто уплыл, как в замедленной съемке. Речь стала медленной, словно вата во рту. Когда шел, пару раз свалился. Мне давали таблетки, раздели, принесли аппарат для измерения давления. Почти 200. Глаза вылезают. Пролежал до следующего дня. Эвакуация была очень сложной. Парень, которые сделал ее – герой. В это время были штурмовые действия, артобстрелы.

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