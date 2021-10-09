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Десна --
Олександрія --
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Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
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Ворскла --
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Зламали нічийне прокляття! Україна здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2022

Олег Люлька
9 жовтня, 20:54
Українці здобули дебютну перемогу під керівництвом Олександра Петракова, здолавши в Гельсінкі Фінляндію з рахунком 2:1

Фінляндія - Україна - 1:2 / Фото: Reuters

Нарешті! Збірна України після п'яти нічиїх здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2022, яка стала і першою вікторією "синьо-жовтих" під керівництвом Олександра Петракова. У Гельсінкі Україна обіграла Фінляндію 2:1.

Усі голи матчу було забито в першому таймі. Ярмоленко відкрив рахунок на 4-й хвилині, Пуккі зрівняв на 29-й, а Яремчук приніс нам перемогу на 34-й.

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У другому таймі П'ятов, який у 37 років і 103 дні замінив Тимощука в статусі найвіковішого гравця в історії збірної України, видав кілька сейвів, які допомогли нам відстояти перемогу.

ФІНЛЯНДІЯ – УКРАЇНА – 1:2

ОГЛЯД МАТЧУ

Фінляндія – Україна – 1:2
Голи: Пуккі, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34
Фінляндія: Градецькі – Алхо (Хямяляйнен, 62), Вяйсянен, Араюурі, Тойвіо, Райтала (Нісканен, 78) – Лод, Лам (Ніссіля, 61), Камара – Пог'янпало (Ріскі, 78), Пуккі
Україна: Пятов – Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь (Корнієнко, 46) – Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко – Ярмоленко (Булеца, 86), Циганков (Зубков, 77) – Яремчук (Довбик, 85)
Попередження: Кривцов

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Ця перемога повернула Україні друге місце в групі D, що дає перепустку до плей-оф за вихід на ЧС-2022. Тепер нашій команді потрібно виграти два поєдинки відбору з Боснією і Герцеговиною.

Але українцям може вистачити і менше, ніж шість очок, в останніх іграх, якщо будуть очкові втрати у Фінляндії.

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Решта матчів групи D

12 жовтня
Україна – Боснія і Герцеговина
Казахстан – Фінляндія

13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан

16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція

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