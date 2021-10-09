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Украина --
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Шахтер --
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Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
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Минай --
Десна --
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Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
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Лейпциг --
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Порту --
Милан --
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Вильярреал --
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Сломали ничейное проклятие! Украина добыла первую победу в отборе на ЧМ-2022

Олег Люлька
9 октября, 20:54
Украинцы добыли дебютную победу под руководством Александра Петракова, одолев в Хельсинки Финляндию со счетом 2:1

Финляндия - Украина - 1:2 / Фото: Reuters

Ну, наконец-то! Сборная Украины после пяти ничьих добыла первую победу в отборе на ЧМ-2022, которая стала и первой викторией "сине-желтых" под руководством Александра Петракова. В Хельсинки Украина обыграла Финляндию 2:1.

Все голы матча были забиты в первом тайме. Ярмоленко открыл счет на 4-й минуте, Пукки сравнял на 29-й, а Яремчук принес нам победу на 34-й.

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Во втором тайме Пятов, в 37 лет и 103 дня заменивший Тимощука в статусе самого возрастного игрока в истории сборной Украины, выдал несколько сейвов, которые помогли нам отстоять победу.

ФИНЛЯНДИЯ – УКРАИНА – 1:2
Пукки, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Видео гола Ярмоленко

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Видео гола Пукки

Видео гола Яремчука

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Финляндия – Украина – 1:2
Голы: Пукки, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34
Финляндия: Градецки – Алхо (Хямяляйнен, 62), Вяйсянен, Араюури, Тойвио, Райтала (Нисканен, 78) – Лод, Лам (Ниссиля, 61), Камара – Похьянпало (Риски, 78), Пукки
Украина: Пятов – Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46) – Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко – Ярмоленко (Булеца, 86), Цыганков (Зубков, 77) – Яремчук (Довбик, 85)
Предупреждение: Кривцов

Эта победа вернула Украине второе место в группе D, дающее пропуск в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Чтобы гарантированно остаться на этой строчке, нашей команде нужно выиграть два оставшихся поединка отбора с Боснией и Герцеговиной.

Но украинцам может хватить и меньше, чем шесть очков, в последних играх, если будут очковые потери у Финляндии.

Оставшиеся матчи группы D

12 октября
Украина – Босния и Герцеговина
Казахстан – Финляндия

13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан

16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция

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