Сльози лилися рікою. Футбольний герой України оплакував трагедію в Бучі

Артем Довбик оплакував загиблих у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні
Частина Київської області, яка була тимчасово окупована російською армією, стала справжнім пеклом для мешканців. Трагедія у Бучі та інших містах і селах вразила весь світ. Хоча знайшлися люди і у світі спорту, які заговорили про фейки у Бучі й одразу ж поплатилися за це.
Бучанська різанина не залишила байдужим форварда збірної України та Дніпра-1 Артема Довбика. Справжній чоловік, футбольний герой плакав від побачених кадрів та новин. Нападник поділився своєю думкою та ставленням до того, що відбувається. А також розповів свою особисту історію порятунку родини від війни.
"Не знаю, якось розривається все всередині. Дивишся на цю ситуацію, яка була у Бучі, сльози ллються просто так. Насамперед через те, що ти не можеш нічого вдіяти. Від тебе нічого не залежить.
Коли почалася війна, я сказав дружині, щоб вона виїхала з Дніпра до Черкас. На той момент мені здавалося, що там буде спокійніше, так воно й виявилося. Деякий час вона була там, а потім, коли ситуація стала нестабільною, ухвалили рішення, що потрібно виїхати їм за кордон. То справді був нелегкий період. Вони їхали 350 кілометрів 2 дні, а коли під'їжджали до Вінниці, то розпочалося бомбардування аеропорту".
Артем Довбик може укласти тимчасовий контракт з київським Динамо, аби виступати за клуб в європейському благодійному турне, яке підтримало МЗС України.
Перший матч під час свого туру Європою вже встиг зіграти донецький Шахтар. Гірники поступилися Олімпіакосу.