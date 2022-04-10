Сльози лилися рікою. Футбольний герой України оплакував трагедію в Бучі

Артем Довбик оплакував загиблих у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

Частина Київської області, яка була тимчасово окупована російською армією, стала справжнім пеклом для мешканців. Трагедія у Бучі та інших містах і селах вразила весь світ. Хоча знайшлися люди і у світі спорту, які заговорили про фейки у Бучі й одразу ж поплатилися за це.

Артем Довбик, збірна України / Фото: Reuters

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26-річний Сергій Лаховський сумує поруч з могилою свого друга Ігоря Литвиненка, який, за словами місцевих жителів, був убитий російськими солдатами після того, як вони знайшли його поруч з підвалом будівлі під час вторгнення Росії в Україну, в Бучі, Київська область, Україна, 6 квітня 2022 року/Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Бучанська різанина не залишила байдужим форварда збірної України та Дніпра-1 Артема Довбика. Справжній чоловік, футбольний герой плакав від побачених кадрів та новин. Нападник поділився своєю думкою та ставленням до того, що відбувається. А також розповів свою особисту історію порятунку родини від війни.

"Не знаю, якось розривається все всередині. Дивишся на цю ситуацію, яка була у Бучі, сльози ллються просто так. Насамперед через те, що ти не можеш нічого вдіяти. Від тебе нічого не залежить. Коли почалася війна, я сказав дружині, щоб вона виїхала з Дніпра до Черкас. На той момент мені здавалося, що там буде спокійніше, так воно й виявилося. Деякий час вона була там, а потім, коли ситуація стала нестабільною, ухвалили рішення, що потрібно виїхати їм за кордон. То справді був нелегкий період. Вони їхали 350 кілометрів 2 дні, а коли під'їжджали до Вінниці, то розпочалося бомбардування аеропорту".

Артем Довбик може укласти тимчасовий контракт з київським Динамо, аби виступати за клуб в європейському благодійному турне, яке підтримало МЗС України.

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176 іграшок слідкували за матчем Шахтаря / Фото: Колаж: Сьогодні

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