Казковий долб**б. Дружина Усика повідала про зазомбованого Повєткіна

Усики раніше дружили з Повєткіним / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Російські спортсмени здебільшого відмовчуються на тему війни в Україні. Не рідкість серед них і ті, хто підтримує агресію Російської Федерації проти України.

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Дружина Олександра Усика Катерина розповіла, наскільки зомбовані росіяни на прикладі російського "вітязя" Олександра Повєткіна.

"Я скажу так, що є адекватні боксери, і в російському світі вони теж є. Те, що Повєткін почав щось там розповідати – він не розуміє взагалі нічого. Повєткін Саші почав дзвонити, розповідати якісь історії, що щось не так у вас, щось вам здається. Тобто, як він може знати взагалі, що у нас?

Житловий район, пошкоджений в результаті сильного обстрілу, оскільки напад Росії на Україну триває, в місті Ірпінь, Київська область, Україна/Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk / Фото: REUTERS

І плюс багато хто відморозився, не підтримав взагалі, нічого не написав. Тобто у мирний час були дзвони якісь, братерське, те, те. Зараз дивлюсь – до яке братнє серце, господи боже мій? Усе, війна розкрила всі карти, всіх людей . Боксери, не боксери – просто всіх. На жаль, такою ціною – це просто жах, але всі показали люди, хто є хто, і це, напевно, мало статися", – цитує Катерину vringe.com.

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Зазначимо, що Олександра Повєткіна та Олександра Усика до війни пов'язували дружні стосунки. Але повномасштабне вторгнення Росії до України показало ціну цій дружбі.

Раніше Катерина Усик не стрималася після того, як Олександр Повєткін підтримав дії Володимира Путіна. Дружина українського чемпіона назвала російського "вітязя" боягузом і хріном моржовим.