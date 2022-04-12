Сказочный долб**б. Жена Усика поведала о зазомбированном Поветкине

Усики раньше дружили с Поветкиным / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Российские спортсмены в большинстве своем отмалчиваются на тему войны в Украине. Не редкость среди них и поддерживающие агрессию Российской Федерации против Украины.

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Жена Александра Усика Екатерина рассказала насколько зомбированы россияне на примере русского "витязя" Александра Поветкина.

"Я скажу так, что есть адекватные боксеры, и в русском мире они тоже есть. То, что Поветкин начал что-то там рассказывать – он не понимает вообще ничего. Поветкин Саше начал звонить, рассказывать какие-то истории, что что-то не так у вас, что-то вам кажется. То есть как он может знать вообще, что у нас?

Жилой район, поврежденный в результате сильного обстрела, поскольку нападение России на Украину продолжается, в городе Ирпень, Киевская область, Украина/Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk / Фото: REUTERS

И плюс многие отморозились, не поддержали вообще, ничего не написали. То есть в мирное время были созвоны какие-то, братское сердце, то-то, то-то. Сейчас смотрю – какое братское сердце, господи боже мой? Все, война раскрыла все карты, всех людей. Боксеры, не боксеры – просто всех. К сожалению, такой ценой – просто это ужас, но все показали люди, кто есть кто, и это, наверное, должно было случиться", – цитирует Екатерину vringe.com.

Поветкин не знает, почему Усика любят фанаты

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Отметим, что Александра Поветкина и Александра Усика до войны связывали дружеские отношения. Но полномасштабное вторжение России в Украины показало цену этой дружбе.

Ранее Екатерина Усик не сдержалась после того, как Александр Поветкин поддержал действия Владимира Путина. Жена украинского чемпиона назвала русского "витязя" трусом и хреном моржовым.