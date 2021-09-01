Французький клуб позбувся перспективного українця, щоб підписати скандального динамівця

Жерсон Родрігес / Фото: Getty Images

Жерсон Родрігес проведе сезон 2021/2022 у французькій Лізі 1, де буде виступати на правах оренди в клубі Труа.

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Жерсон Родрігес / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Щоб звільнити місце для люксембуржця, французький клуб віддав українця Миколу Кухаревича в бельгійський Левен. 20-річний форвард проведе в Бельгії сезон 2021/22 у річній оренді.

Микола Кухаревич – гравець бельгійського Левена / Фото: офіційний сайт "Левен"

Після стартових чотирьох турів Труа посідає останнє, 20-е місце в Лізі 1, набравши 1 очко. За підсумками минулого сезону Труа зайняв перше місце в Лізі 2, завдяки чому підвищився в класі.

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Родрігес в нинішньому сезоні провів 3 офіційні матчі за Динамо (1 в стартовому складі).

Жерсон Родрігес. Фото: ankaragucu.org.tr

26-річний форвард перейшов до київського клубу в серпні 2019 року, але через кепський характер не зміг стати стабільним гравцем основи. Жерсон постійно скандалив з тренерами Динамо, через що люксембуржця відправляли з Києва подалі. У сезоні 2019/20 у Родрігеса була оренда в турецькому Анкарагюджю, але і там форвард мав проблеми з поведінкою.

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