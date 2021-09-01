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Французский клуб избавился от перспективного украинца, чтобы подписать скандального динамовца

Сергей Шаховец
1 сентября, 09:07
В дедлайн трансферного окна Мирча Луческу сумел избавиться от непокорного люксембуржца

Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

Жерсон Родригес проведет сезон 2021/2022 во французской Лиге 1, где будет выступать на правах аренды в клубе Труа.

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Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Чтобы освободить место для люксембуржца, французский клуб отдал украинца Николая Кухаревича в бельгийский Левен. 20-летний форвард проведет в Бельгии сезон 2021/22 в годичной аренде.

Николай Кухаревич – игрок бельгийского Левена / Фото: официальный сайт "Левен"

После стартовых четырех туров Труа занимает последнее, 20-е место в Лиге 1, набрав 1 очко. По итогам прошлого сезона Труа занял первое место в Лиге 2, благодаря чему повысился в классе.

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Родригес в нынешнем сезоне провел 3 официальных матча за Динамо (1 в стартовом составе).

Жерсон Родригес. Фото: ankaragucu.org.tr

26-летний форвард перешел в киевский клуб в августе 2019 года, но из-за скверного характера не смог стать стабильным игроком основы. Жерсон постоянно скандалил с тренерами Динамо, за-за чего люксембуржца отправляли из Киева подальше. В сезоне 2019/20 у Родригеса была аренда в турецком Анкарагюджю, но и там форвард имел проблемы с поведением.

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