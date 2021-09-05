Скандал у відборі на ЧС-2022: Матч Бразилії проти Аргентини зірвали поліцейські

Матч Бразилія - Аргентина зірваний зі скандалом / Фото: REUTERS

Ще до початку матчу національне агентство охорони здоров'я Бразилії звинуватило чотирьох гравців збірної Аргентини в порушенні правил перетину кордону.

Еміліано Мартінеса, Еміліано Буендіа, Джованні Ло Чельсо і Крістіана Ромеро звинувачували в неправдивій інформації щодо свого перебування у Великобританії протягом двох останніх тижнів. Гравці збрехали, що не були в країні.

Дивно звучить, враховуючи, що гравці виступають в чемпіонаті Англії і брали участь в матчах на минулих вихідних.

Згідно з правилами карантину, до Бразилії заборонений в'їзд тим, хто за 14 днів перед цим відвідував Великобританію, Індію або ПАР.

Втім, футбольним федераціям і місцевій владі вдалося домовитися і матч розпочався вчасно, але тривав лише вісім хвилин.

На поле вийшли представники національного агентства охорони здоров'я Бразилії разом з поліцією і намагалися забрати з собою тих гравців, що провинилися.

У відповідь на ці дії збірна Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі покинула поле і відправилася в роздягальню. Подальша доля зустрічі поки невідома. Після рішення арбітра матч був зупинений і сьогодні точно не буде дограний.