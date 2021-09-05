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18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Скандал в отборе на ЧМ-2022: Матч Бразилии против Аргентины сорвали полицейские

Александр Трикиша
5 сентября, 23:17
Суперматч отбора на ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу прерван по совершенно невероятной причине – аргентинских игроков обвинили в нарушении карантина

Матч Бразилия - Аргентина сорван со скандалом / Фото: REUTERS

Еще до начала матча национальное агентство здравоохранения Бразилии обвинило четырех игроков сборной Аргентины в нарушении правил пересечения границы.

Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро обвиняли в неправдивой информации относительно своего пребывания в Великобритании на протяжении двух последних недель. Игроки солгали, что не были в стране.

Странно звучит, учитывая, что игроки выступают в чемпионате Англии и принимали участие в матчах на прошлых выходных.

Согласно правилам карантина, в Бразилию запрещен въезд тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР.

Впрочем, футбольным федерациям и местным властям удалось договориться и матч начался вовремя, но продлился всего восемь минут.

На поле вышли представители национального агентства здравоохранения Бразилии вместе с полицией и пытались увести с собой провинившихся игроков.

В ответ на эти действия сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси покинула поле и отправилась в раздевалку. После решения арбитра матч был остановлен и сегодня точно не будет доигран.

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