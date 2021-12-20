Скандал у біатлоні: легенда втратила головний трофей через російську допінгістку

Кайса Макаряйнен віддасть свій Великий кришталевий глобус Туре Бергер / Фото: Getty Images
Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) прийняла рішення передати "Великий кришталевий глобус" сезону-2013/14 від Кайси Макаряйнен до Тури Бергер. Все через порушення антидопінгових правил росіянкою Ольгою Зайцевою.
Після перерахунку очок норвезька біатлоністка випередила суперницю на п'ять балів.
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Спортивний директор IBU Фелікс Біттерлінг пояснив, чому через 8 років вирішили відібрати перемогу у загальному заліку у фінської біатлоністки.
"Наше завдання – перерахувати бали Кубка світу та опублікувати їх. Рішення є остаточним. Кайса тепер опустилася на друге місце, а Тура Бергер піднялася на перше. Бергер тепер офіційно є абсолютним переможцем.
Ми дуже шкодуємо, бо минуло так багато років. Крім того, це вплинуло на двох спортсменів, які не вчинили нічого поганого.
Ми не почуваємося добре, забираючи кришталевий глобус у Кайси після стількох років. Ми з'ясуємо, чи потрібно Кайсі повернути його, щоб його можна було віддати Туре, чи ми дамо Туре новий, і обидві спортсменки будуть оголошені переможницями", – наводить слова Біттерлінга yle.fi.
Після того, як Кайса Макаряйнен втратила один титул, вона стала дворазовою володаркою "Великого кришталевого глобуса". А Тура Бергер через 8 років виборола свій другий титул у кар'єрі.
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