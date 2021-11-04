3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини баскетболу

Скандал набирає обертів: Скотті Піппен зробив новий жорсткий випад на адресу Майкла Джордана

Павло Василенко
4 листопада, 13:53
Шестиразовий чемпіон НБА у складі команди Чикаго Буллз Скотті Піппен вкотре зробив випад у бік колишнього партнера по команді, легендарного гравця Майкла Джордана

Скотті Піппен і Майкл Джордан / Фото: Reuters

Наприкінці червня вийшла інструкція автобіографічної книги Піппена Unguarded ("Незахищений"). У кількох абзацах тексту проглядався відвертий випад на адресу Джордана.

Раніше ми писали, що чемпіон НБА розбив свій дорогий Rolls-Royce.

Реклама

Скотті розкрив всю таємничу Джордана і не збирається зупинятися. 8 листопада Піппен дасть велике інтерв'ю GQ, де він, напевно, зробить багато резонансних заяв. А вже 9 листопада мемуари будуть опубліковані у повному обсязі.

"Майкл завжди в певному сенсі відокремлював себе від того, що я вважаю традиційною концепцією команди. Думаю, "Останній танець" просто став завершальним штрихом. Весь серіал фактично був про нього. Я не можу назвати ставлення Джордана до партнерів по команді непродуктивним, бо Але ми продовжили вигравати після того, як він завершив кар'єру.

Чи я боюся, що моя книга зіпсує наші з ним стосунки? Ні. Я не попереджав, що скажу про нього. Перемир'я з Айзею Томасом? Я провів у НБА 18 років, і ми ніколи не спілкувалися. З того часу минуло 15 років, то навіщо починати зараз? Наші шляхи не перетинаються", – наводить слова Скотті Піппена New York Times.

Думка фанатів про слова Піппена розділилася. Хтось вважає всі претензії на адресу Джордана необґрунтованими і стверджує, що Скотті, який втратив популярність, намагається "зловити хайп". Хтось стверджує, що заяви Піппена відображають об'єктивну реальність, на яку багато років заплющувалися очі.