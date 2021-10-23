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Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець 1
Львів 1
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
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Барселона --
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Скандал на трасі Формули-1. Чемпіону показали середній палець і назвали "тупим ідіотом"

Андрій Трофімов
23 жовтня, 21:44
Напруга в битві за перше місце за підсумками сезону зростає. Ферстаппен і Гамільтон показують характер навіть на тренувальних заїздах

Макс Ферстаппен і Льюїс Гамільтон - суперники в боротьбі за титул чемпіона Формули-1 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Макс Ферстаппен і Льюїс Гамільтон – прямі конкуренти за чемпіонський титул в 2021 році. За шість гонок за завершення сезону Ферстаппен випереджає британця всього на шість очок.

Для порівняння, між другим і третім місцем зараз прірва в 80 очок.

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Напередодні гонки Гран-прі США, яка відбудеться пізно ввечері в неділю, пілоти проходять тренувальні "вільні" заїзди. Під час одного з них стався цікавий інцидент.

Гонщик команди "Ред Булл" Ферстаппен порахував, що чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон завадив йому в першому повороті.

Ферстаппен моментально відреагував на інцидент, назвавши по радіо Гамільтона "тупим ідіотом". Крім цього, Макс показав середній палець в бік семиразового чемпіона.

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Відео інциденту:

Керівник "Ред Булл" Крістіан Хорнер прокоментував ситуацію:

"Вони шикувалися, щоб почати коло, і Льюїс вирішив обігнати Макса. Макс просто показав, що він перший в черзі. Таке трапляється".

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  • Кваліфікація Гран-прі США проходить в суботу, початок – о 00:00
  • Гонка Гран-прі США пройде в неділю, початок о 22:00

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