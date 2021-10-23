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23 октября 17:00
Ворскла 0
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23 октября 19:30
Черноморец 1
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Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Рух --
Александрия --
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Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
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Заря --
30 октября 00:00
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Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
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Скандал на трассе Формулы-1. Чемпиону показали средний палец и назвали "тупым идиотом"

Андрей Трофимов
23 октября, 21:44
Напряжение в битве за первое место по итогам сезона растет. Ферстаппен и Хэмилтон показывают характер даже на тренировочных заездах

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон - соперники в борьбе за титул чемпиона Формулы-1 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон – прямые конкуренты за чемпионский титул в 2021 году. За шесть гонок за завершения сезона Ферстаппен опережает британца всего на шесть очков.

Для сравнения, между вторым и третьим местом сейчас пропасть в 80 очков.

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Накануне гонки Гран-при США, которая состоится поздно вечером в воскресенье, пилоты проходят тренировочные "свободные" заезды. Во время одного из них произошел любопытный инцидент.

Гонщик команды "Ред Булл" Ферстаппен посчитал, что действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон помешал ему в первом повороте.

Ферстаппен моментально отреагировал на инцидент, назвав по радио Хэмилтона "тупым идиотом". Кроме этого, Макс показал средний палец в сторону семикратного чемпиона.

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Видео инцидента:

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию:

"Они выстраивались, чтобы начать круг, и Льюис решил обогнать Макса. Макс просто показал, что он первый в очереди. Такое случается".

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  • Квалификация Гран-при США проходит в субботу, начало – в 00:00
  • Гонка Гран-при США пройдет в воскресенье, начало в 22:00

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