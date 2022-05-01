"Символ опору та боротьби за життя": Шахтар влаштував акцію на підтримку "Азовсталі"

Підтримка від футболістів "гірників" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Гравці Шахтаря Ріната Ахметова на благодійний матч із Хайдуком одягли спеціальні футболки, щоб нагадати світові про відповідальність за людей на заводі "Азовсталь" та у всьому Маріуполі.

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"Металургійний комбінат "Азовсталь" зазнає постійних бомбардувань російських військ, тоді як у його підвалах тисячі людей. Діти на "Азовсталі" вже понад два місяці не бачили сонця. У них закінчується їжа, мало води, їх намагаються вбити. "Азовсталь" – це символ опору та боротьби за життя!", – наголосили у прес-службі клубу.

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Нагадаємо, у неділю, 1 травня, донецький Шахтар провів черговий благодійний матч свого євротурне на підтримку України під час війни із російськими загарбниками Shakhtar Global Tour for Peace. Суперником команди Роберто Де Дзербі став хорватський Хайдук. Зустріч завершилася бойовою нічиєю – 3:3.