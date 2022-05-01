"Символ сопротивления и борьбы за жизнь": Шахтер устроил акцию в поддержку "Азовстали"

Поддержка от футболистов "горняков" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Игроки Шахтера Рината Ахметова на благотворительный матч с Хайдуком надели специальные футболки, чтобы напомнить миру об ответственности за людей на заводе "Азовсталь" и во всем Мариуполе.

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"Металлургический комбинат "Азовсталь" подвергается постоянным бомбардировкам российских войск, в то время как в его подвалах тысячи человек. Дети на "Азовстали" уже больше двух месяцев не видели солнца. У них заканчивается еда, у них мало воды, их пытаются убить. "Азовсталь" – это символ сопротивления и борьбы за жизнь!", – подчеркнули в пресс-службе клуба.

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Напомним, в воскресенье, 1 мая, донецкий Шахтер провел очередной благотворительный матч своего евротурне в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками Shakhtar Global Tour for Peace. Соперником команды Роберто Де Дзерби стал хорватский Хайдук. Встреча завершилась боевой ничьей – 3:3.