Схопив за ногу: в Іспанії футболіст врятував дівчину (відео)

Святкування Жирони ледве не завершилось падінням дівчини з автобусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Мадридський Реал став чемпіоном Іспанії цього року. А Жирона здобула право наступного сезону виступати у вищому іспанському дивізіоні. Церемонія святкування Жирони виходу в Примеру ледь не завершилася трагедією.

Вся команда та персонал клубу веселилися на даху великого автобуса, роз'їжджаючи вулицями міста.

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Якоїсь миті Нурі Маргуї, яка працює у клубі фотографом, не помітила величезного дерева. Дівчина не нахилилася і гілка збила її з ніг. Нурі вже падала вниз, як 19-річний захисник Арнау Мартінес схопив її за ногу і затягнув назад разом з одноклубником, повідомляє Спорт24.

Кумедно, але навіть у критичній ситуації Марґуї не випустила з рук фотоапарат, а один з її помічників утримав келих пива.

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Раніше ми писали про бійку в чемпіонаті Грузії. Воротар намагався викинути пляшку на трибуни, але влучив у гравця суперників, у результаті футболісти Іверії та Глдані пішли стінка на стінку.