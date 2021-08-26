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Шумахер: життя до та після трагедії. Новий фільм про легенду

Любомир Луканюк
26 серпня, 16:03
15 вересня відбудеться прем'єра документального фільму про легендарного гонщика Міхаеля Шумахера, про життя якого вже більше семи років майже нічого не відомо

Міхаель Шумахер сім разів вигравав чемпіонат Формули-1 / Фото: Getty Images

Компанія Netflix презентувала трейлер нового документального фільму про семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера. Сім років мовчання приховують легендарного гонщика від громадськості.

Фільм був знятий у співпраці з сім'єю Шумахера з використанням приватних сімейних архівів. Він розповідає про життя легендарного гонщика як до, так і після інциденту в 2013 році.

Глядачі побачать, як Міхаель Шумахер став легендою Формули-1. Його шлях від дитячих змагань до тотального домінування в Королівських гонках.

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У фільмі будуть інтерв'ю з дружиною Шумахера Корінною, його батьком Рольфом, братом Ральфом і дітьми Джиною-Марією і Міком.

Прем'єра відбудеться вже 15 вересня.

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Нагадаємо, що в грудні 2013 Міхаель Шумахер отримав серйозну травму головного мозку на гірськолижному курорті. З тих пір інформація про стан його здоров'я надходить дозовано. Є думка, що Шумахер не прикутий до ліжка. У ЗМІ також з'являлася інформація, що німець кілька разів відвідував елітні клініки, де проходив лікування стовбуровими клітинами. Однак в родині Шумахера цю інформацію ніяк не коментували.

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