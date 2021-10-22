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Штангою між ніг: український футболіст отримав безглузду травму (відео)

Олександр Трикіша
22 жовтня, 10:48
Неприємний інцидент стався з нападаючим Олександрії Сергієм Гринем в поєдинку проти Ворскли. Футболіст отримав безглузду травму, намагаючись врятувати власні ворота

Сергій Гринь отримав травму в матчі проти Ворскли

У матчі 11-го туру чемпіонату України Олександрія програла Ворсклі з рахунком 1:2. Уже в компенсований час полтавчани могли забити третій м'яч, але Сергій Гринь ціною власного здоров'я врятував ворота.

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Олів'є Тілль отримав м'яч на фланзі, обіграв воротаря і з гострого кута пробивав у ближній кут. Але Гринь в підкаті зумів заблокувати удар, а потім за інерцією влетів в штангу.

Як виявилося, під час цього інциденту футболіст отримав травму. Він уже переніс одну операцію і незабаром йому буде потрібно ще одне хірургічне втручання, пише Meta-ratings.com.ua.

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Нагадаємо, що в цьому ж матчі Олександрія втратила ще й свого лідера – Кирила Ковальця. В середині першого тайму він невдало приземлився на газон після верхової боротьби за м'яч з Олександром Скляром, отримавши травму коліна.

Сина ексзірки Динамо Сергія Ковальця з поля забирали на носилках. Судячи з усього, з гри півзахисник вибув надовго.

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