Тримайте всі Максимова: відео конфлікту під час матчу Ворскли і Олександрії

У матчі 11-го туру між Олександрією і Ворсклою емоції били через край. У центрі скандалу, що виник на останніх хвилинах поєдинку, опинилися Юрій Максимов і помічник головного тренера Олександрії Сергій Локтіонов

Конфлікт Максимова і Локтіонова в матчі УПЛ / Фото: Канал Футбол

Каталізатором конфлікту став епізод, який виник на 76-й хвилині матчу, коли вінгер господарів Олег Кожушко заробив другу жовту картку і отримав вилучення.

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Помічник наставника Олександрії Сергій Локтіонов почав емоційно висловлювати претензії на адресу арбітра зустрічі і тренерському штабу Ворскли, за що отримав червону картку.

Головний тренер полтавчан Юрій Максимов не став терпіти образи і пішов з'ясовувати стосунки з опонентом, який вже знаходився за огорожею. Арбітр матчу Микола Балакін запалив "червоне світло" і перед коучем Ворскли.

Видалення розв'язало руки Максимову, який погнався за Локтіновим, але той швидко покинув небезпечну зону.

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Нагадаємо, що в матчі Олександрія – Ворскла (1:2) важку травму отримав лідер господарів поля Кирило Ковалець. У футболіста лікарі діагностували розрив хрестоподібної зв'язки.

У нинішньому чемпіонаті Ворскла йде на третьому місці, відстаючи від Шахтаря на два очки. Олександрія після 11-ти турів посідає шосту сходинку в турнірній таблиці.

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 11 9 2 0 29 3 26 29 Забиті 29 Пропущені 3 Різниця 26 Результати останніх матчів: В Н В В В 2 Шахтар Шах 11 8 2 1 29 6 23 26 Забиті 29 Пропущені 6 Різниця 23 Результати останніх матчів: В Н В В В 3 Ворскла Вор 11 7 3 1 21 8 13 24 Забиті 21 Пропущені 8 Різниця 13 Результати останніх матчів: В В В В Н 4 Дніпро-1 Дні 11 7 1 3 16 12 4 22 Забиті 16 Пропущені 12 Різниця 4 Результати останніх матчів: В В П В П 5 Зоря Зор 11 6 2 3 23 15 8 20 Забиті 23 Пропущені 15 Різниця 8 Результати останніх матчів: П В В В Н 6 Олександрія Оле 11 5 3 3 11 9 2 18 Забиті 11 Пропущені 9 Різниця 2 Результати останніх матчів: П Н В П В 7 Десна Дес 11 5 2 4 13 16 -3 17 Забиті 13 Пропущені 16 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н П П В Н 8 Металіст 1925 Мет 11 5 1 5 11 14 -3 16 Забиті 11 Пропущені 14 Різниця -3 Результати останніх матчів: В В В Н П 9 Верес Вер 10 3 3 4 9 12 -3 12 Забиті 9 Пропущені 12 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н П П В В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П П Н В 11 Колос Кол 10 3 2 5 7 16 -9 11 Забиті 7 Пропущені 16 Різниця -9 Результати останніх матчів: П В П В П 12 Інгулець Інг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забиті 9 Пропущені 18 Різниця -9 Результати останніх матчів: П Н П П В 13 Минай Мин 10 1 4 5 6 12 -6 7 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: Н П П П Н 14 Львів Льв 11 1 3 7 7 19 -12 6 Забиті 7 Пропущені 19 Різниця -12 Результати останніх матчів: П П В Н П 15 Чорноморець Чор 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забиті 11 Пропущені 24 Різниця -13 Результати останніх матчів: П Н П Н Н 16 Маріуполь Мар 11 1 1 9 13 27 -14 4 Забиті 13 Пропущені 27 Різниця -14 Результати останніх матчів: П П П П В

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