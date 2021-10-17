Шок! Трибуна стадіону обвалилася із сотнями фанатів, що стрибали

Неймеген - Вітесс. Обвал трибуни / Фото: Getty Images

Після завершення матчу НЕК Неймеген – Вітесс (0:1), що відбувався у нідерландському місті Неймеген на 13-тисячному стадіоні "Де Гофферт", обвалилася трибуна з уболівальниками команди гостей.

Після фінального свистка футболісти Вітесса підбігли до гостьової трибуни, щоб відсвяткувати зі своєю торсидою перемогу. Сотні фанатів Вітесса почали жваво стрибати, і під їхньою вагою трибуна обвалилася.

Реклама

Реклама

На щастя, минулося без жертв. Навіть більше, уже на зруйнованій трибуні вболівальники команди з Арнема продовжили святкувати.

Але все могло закінчитися сумно.

Це розуміє і мер Неймегена Губерт Брюльс.

Реклама

"Я шокований тим, що сталося, – цитує Брюльса De Telegraaf. – На щастя, ніхто не постраждав. Я вимагаю якнайшвидшого розслідування того, чому це сталося".

Відзначимо, що стадіон "Де Гофферт" відкрили 1939 року, а в кінці минулого століття він був реконструйований.