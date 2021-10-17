Шок! Трибуна стадіону обвалилася із сотнями фанатів, що стрибали

Неймеген - Вітесс. Обвал трибуни / Фото: Getty Images
Після завершення матчу НЕК Неймеген – Вітесс (0:1), що відбувався у нідерландському місті Неймеген на 13-тисячному стадіоні "Де Гофферт", обвалилася трибуна з уболівальниками команди гостей.
Після фінального свистка футболісти Вітесса підбігли до гостьової трибуни, щоб відсвяткувати зі своєю торсидою перемогу. Сотні фанатів Вітесса почали жваво стрибати, і під їхньою вагою трибуна обвалилася.
На щастя, минулося без жертв. Навіть більше, уже на зруйнованій трибуні вболівальники команди з Арнема продовжили святкувати.
Але все могло закінчитися сумно.
Це розуміє і мер Неймегена Губерт Брюльс.
"Я шокований тим, що сталося, – цитує Брюльса De Telegraaf. – На щастя, ніхто не постраждав. Я вимагаю якнайшвидшого розслідування того, чому це сталося".
Відзначимо, що стадіон "Де Гофферт" відкрили 1939 року, а в кінці минулого століття він був реконструйований.
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