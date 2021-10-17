17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Шок! Трибуна стадиона обвалилась с сотнями ликующих фанатов

Олег Люлька
17 октября, 20:44
Матч чемпионата Нидерландов между командами НЕК Неймеген и Витесс лишь по счастливому стечению обстоятельств не завершился трагедией

Неймеген - Витесс. Обвал трибуны / Фото: Getty Images

По завершении матча НЕК Неймеген – Витесс (0:1), проходившего в нидерландском городе Неймеген на 13-тысячном стадионе "Де Гофферт", обвалилась трибуна с болельщиками гостевой команды.

После финального свистка футболисты Витесса подбежали к гостевой трибуне, чтобы отпраздновать со своей торсидой победу. Сотни фанатов Витесса стали активно прыгать, и под их массой трибуна рухнула.

Реклама

Реклама

К счастью, обошлось без жертв. Более того, даже на провалившейся трибуне болельщики команды из Арнема продолжили праздновать.

А ведь все могло закончиться печально.

Это понимает и мэр Неймегена Хуберт Брюльс.

Реклама

"Я шокирован случившимся, – цитирует Брюльса De Telegraaf. – К счастью, насколько известно, никто не пострадал. Я требую скорейшего расследования того, почему это случилось".

Отметим, что стадион "Де Гофферт" был открыт в 1939 году, а в конце прошлого века был реконструирован.

Читайте также:

Реклама