Холодний душ для Петракова: Україна на останніх секундах упустила перемогу над Казахстаном

Україна не змогла обіграти Казахстан / Фото: REUTERS

Україна розпочала поєдинок без розвідки і відкрила рахунок вже через 92 секунди! Роман Яремчук красивим ударом з-за меж штрафного відправив м'яч у дев'ятку воріт Казахстану. Ми проводили онлайн матчу Казахстан – Україна.

Читайте також: Казахстан – Україна: відео голів та огляд дебютного матчу Петракова

Після забитого гола українці не сіли в оборону, а ще більше підвищили темп в атаці. Тричі в першому таймі ворота нашого суперника рятував каркас!

Господарі ж поля вперше добралися до володінь Андрія Пятова наприкінці першої півгодини гри, а за весь тайм тричі пробили в площину воріт України.

Однак після перерви картина на полі повністю змінилася. Казахстан заволодів ініціативою, а українці перейшли на гру другим номером.

Реклама

Це дозволило команді Петракова провести кілька гострих атак, коли на ударній позиції опинялися захисники Матвієнко і Соболь, але обидва рази їх підвела реалізація.

Читайте також: Ярмоленко провів сотий матч за збірну України: у кого більше

А ось Казахстан свої моменти використав. Спочатку гол господарів поля скасували через офсайд, але через шість хвилин у арбітра вже не було жодних причин не зараховувати гол Руслана Валіулліна. Цього разу нам не допомогла навіть система VAR.

Українці побігли виривати перемогу і, здавалося, їм це вдалося. Уже в компенсований час джокер Петракова Данило Сікан знову ввів нашу команду вперед, але через хвилину Валіуллін оформив дубль і приніс Казахстану нічию.