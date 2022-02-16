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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Шок біатлонної естафети: спортсменку відвезли з траси до лікарні (фото)

Олег Люлька
16 лютого, 10:56
Збірна Швейцарії зійшла вже на першому етапі жіночої біатлонної естафети в Пекіні-2022 – проблеми зі здоров'ям виникли у 30-річної Ірен Кадуріш

Ірен Кадуріш / Фото: Reuters

Під час перегонів швейцарка Ірен Кадуріш знепритомніла, впавши на трасі. Першим до неї на допомогу прийшов представник команди Франції.

Біатлоністку поклали на ноші, після чого відвезли на обстеження.

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Swiss-Ski повідомляє: "Ірен Кадуріш була змушена припинити біатлонну естафету через проблеми з кровообігом. Наразі вона перебуває у медичному пункті разом із лікарем команди Патріком Ноаком. Її стан стабільний".

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Отже, Швейцарія ще до фінішу першого етапу знялася з жіночої біатлонної естафети, яка, на жаль, без медалей завершилася для України. А виграла її Швеція.

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Раніше ми писали, що лижниця отримала страшну травму на Олімпіаді - від крику француженки холоне кров.