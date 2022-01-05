Шеву звуть до Польщі: бити Росію!

Андрій Шевченко / Фото: Instagram

Президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша розглядає можливість запрошення Андрія Шевченка на посаду головного тренера збірної Польщі.

Про це повідомляє ресурс Przegląd Sportowy.

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Кулеша розраховує, що Шева допоможе польській збірній обіграти Росію у Москві 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022.

Польські журналісти називають кілька передумов до появи Шевченка біля керма "кадри".

Перший. Кулеша знає російську мову не гірше за Шеву.

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Друга. Шева вже працював в одній зв'язці з Польщею, допомагаючи їй спільно з Україною отримати право проведення Євро-2012.

Бос Польської футбольної спілки має намір провести переговори з Дженоа, де нині працює Шевченко, про викуп контракту з українцем.

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Якщо ж це не вдасться зробити зараз, Кулеша зробить нову спробу після закінчення сезону – влітку.

Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський / Фото: Reuters

Нагадаємо, контракт Шевченка із Дженоа діє до літа 2024 року.

Андрія Шевченка встигли полюбити у Дженоа / Фото: Reuters

Як ми писали раніше, Новий рік Шевченко зустрів із COVID. Український володар "Золотого м'яча"-2004 здав позитивний тест на коронавірус і на певний час залишив Дженоа.