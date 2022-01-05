Шеву зовут в Польшу: бить Россию!

Андрей Шевченко / Фото: Instagram
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассматривает возможность приглашения Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.
Об этом сообщает ресурс Przegląd Sportowy.
Кулеша рассчитывает, что Шева поможет польской сборной обыграть Россию в Москве 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022.
Польские журналисты называют несколько предпосылок к появлению Шевченко у руля "кадры".
Первая. Кулеша знает русский язык не хуже Шевы.
Вторая. Шева уже работал в одной связке с Польшей, помогая ей совместно с Украиной заполучить право проведения Евро-2012.
Босс Польского футбольного союза намерен провести переговоры с Дженоа, где ныне работает Шевченко, о выкупе контракта с украинцем.
Если же это не удастся сделать сейчас, Кулеша предпримет новую попытку по окончании сезона – летом.
Напомним, контракт Шевченко с Дженоа действует до лета 2024 года.
Как мы писали ранее, Новый год Шевченко встретил с ковидом. Украинский обладатель "Золотого мяча"-2004 сдал положительный тест на коронавирус и на время оставил Дженоа.