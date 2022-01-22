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Шеві це зламало кар'єру! У Миколенка – та сама травма

Андрій Трофімов
22 січня, 16:27
Не минуло й місяця після переходу Віталія Миколенка до Евертона, як його підкосили неприємні проблеми зі здоров'ям

Андрій Шевченко і Віталій Миколенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Віталій Міколенко прибув із Евертоном автобусом на домашній матч англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли, але не потрапив до заявки команди на гру, що завершилася поразкою його команди 0:1.

Раніше Миколенко пропустив перше тренування за нового коуча "ірисок".

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Як повідомляє ресурс Zorya Londonsk, причиною відсутності Миколенка у заявці на гру з Астон Віллою стали проблеми зі здоров'ям – у Віталія травма спини.

Це дуже тривожний дзвінок для 22-річного Миколенка, який лише недавно перейшов до ліверпульського клубу з Динамо за 23 млн євро.

Віталій Миколенко / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, свого часу через постійні проблеми зі спиною провалилася англійська кар'єра в іншого українця – Андрія Шевченка – у лондонському Челсі.

Шевченко і Моурінью / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що травми зазнав і наступник Миколенка в Динамо – зламався Владислав Дубинчак.

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Владислав Дубінчак і Віталій Миколенко / Фото: Колаж: Сьогодні