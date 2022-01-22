Шеве это сломало карьеру! У Миколенко – та же травма

Андрей Шевченко и Виталий Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Виталий Миколенко прибыл с Эвертоном на автобусе на домашний матч английской Премьер-лиги против Астон Виллы, но не попал в заявку команды на игру, завершившуюся поражением его команды 0:1.

Ранее Миколенко пропустил первую тренировку при новом коуче "ирисок".

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Как сообщает ресурс Zorya Londonsk, причиной отсутствия Миколенко в заявке на игру с Астон Виллой стали проблемы со здоровьем – у Виталия травма спины.

Это очень тревожный звонок для 22-летнего Миколенко, лишь недавно перешедшего в ливерпульский клуб из Динамо за 23 млн евро.

Миколенко остался доволен поддержкой фанов и партнеров по команде / Фото: Getty Images

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Напомним, в свое время из-за постоянных проблемы со спиной не заладилась английская карьера у другого украинца – Андрея Шевченко – в лондонском Челси.

Шевченко и Моуринью / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что травму и получил и сменщик Миколенко в Динамо – сломался Владислав Дубинчак.

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