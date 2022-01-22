22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 18:00 Онлайн
Динамо --
Расинг Унион --
22 января 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сити --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 16:00 Онлайн
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00 Онлайн
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 18:30 Онлайн
Герта --
Бавария --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Шеве это сломало карьеру! У Миколенко – та же травма

Андрей Трофимов
22 января, 16:27
Не прошло и месяца после перехода Виталия Миколенко в Эвертон, как его подкосили неприятные проблемы со здоровьем

Андрей Шевченко и Виталий Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Виталий Миколенко прибыл с Эвертоном на автобусе на домашний матч английской Премьер-лиги против Астон Виллы, но не попал в заявку команды на игру, завершившуюся поражением его команды 0:1.

Ранее Миколенко пропустил первую тренировку при новом коуче "ирисок".

Реклама

Как сообщает ресурс Zorya Londonsk, причиной отсутствия Миколенко в заявке на игру с Астон Виллой стали проблемы со здоровьем – у Виталия травма спины.

Это очень тревожный звонок для 22-летнего Миколенко, лишь недавно перешедшего в ливерпульский клуб из Динамо за 23 млн евро.

Миколенко остался доволен поддержкой фанов и партнеров по команде / Фото: Getty Images

Реклама

Напомним, в свое время из-за постоянных проблемы со спиной не заладилась английская карьера у другого украинца – Андрея Шевченко – в лондонском Челси.

Шевченко и Моуринью / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что травму и получил и сменщик Миколенко в Динамо – сломался Владислав Дубинчак.

Реклама

Владислав Дубинчак и Виталий Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня