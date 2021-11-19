Шевченко проти Моурінью. Тренер Роми показав, як готується до дебюту українця

Моурінью готує Шевченку серйозний екзамен

У неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко проведе свій перший офіційний матч як головний тренер Дженоа. У Генуї суперником Шевченка буде Рома, яку очолює Жозе Моурінью.

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Це символічне протистояння з огляду на те, що 15 років тому під керівництвом Моурінью українець грав у Челсі, куди перейшов за 43 млн євро. Але португалець не довіряв Андрію, віддаючи перевагу Дрогбі. У результаті трансфер Шевченка до Челсі визнали одним із найгірших в історії АПЛ.

У своєму Instagram Жозе Моурінью показав, як готується до майбутнього протистояння. Тренер римлян переглядає матчі Дженоа, а потім аналізує інформацію.

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У турнірній таблиці Рома йде на 5-му місці, а Дженоа – 18-а.