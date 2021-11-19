19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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Шевченко проти Моурінью. Тренер Роми показав, як готується до дебюту українця

Любомир Луканюк
19 листопада, 10:21
Португальський фахівець у соцмережах показав, наскільки він серйозно готується до поїздки до Генуї на матч чемпіонату Італії

Моурінью готує Шевченку серйозний екзамен

У неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко проведе свій перший офіційний матч як головний тренер Дженоа. У Генуї суперником Шевченка буде Рома, яку очолює Жозе Моурінью.

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Це символічне протистояння з огляду на те, що 15 років тому під керівництвом Моурінью українець грав у Челсі, куди перейшов за 43 млн євро. Але португалець не довіряв Андрію, віддаючи перевагу Дрогбі. У результаті трансфер Шевченка до Челсі визнали одним із найгірших в історії АПЛ.

У своєму Instagram Жозе Моурінью показав, як готується до майбутнього протистояння. Тренер римлян переглядає матчі Дженоа, а потім аналізує інформацію.

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У турнірній таблиці Рома йде на 5-му місці, а Дженоа – 18-а.