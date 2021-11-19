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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
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Шевченко против Моуринью. Тренер Ромы показал, как готовится к дебюту украинца

Любомир Луканюк
19 ноября, 10:21
Португальский специалист в соцсетях показал насколько он серьезно готовится к поездке в Геную на матч чемпионата Италии

Моуринью готовит Шевченко серьезный экзамен

В воскресенье, 21 ноября, Андрей Шевченко проведет свой первый официальный матч в качестве главного тренера Дженоа. В Генуе соперником Шевченко будет Рома, которую возглавляет Жозе Моуринью.

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Это символическое противостояние, учитывая, что 15 лет назад под руководством Моуринью украинец играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер Шевченко в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.

В своем Instagram Жозе Моуринью показал, как готовится к будущему противостоянию. Тренер римлян просматривает матчи Дженоа, а потом анализирует информацию.

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В турнирной таблице Рома идет на 5-м месте, а Дженоа – 18-я.