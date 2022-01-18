Шевченка не звільнено з Дженоа! Новий поворот у справі українця

Дженоа Андрія Шевченка програла Мілану у Кубку Італії / Фото: Колаж: Сьогодні

В суботу Дженоа попрощалася з головним тренером Андрієм Шевченком. Причина – провальні результати клубу. Усього одна перемога в одинадцяти матчах.

Відразу поповзли чутки, що за дострокове розірвання контракту штаб Андрія Миколайовича отримає 20 млн євро. Але...

Реклама

Телеграм-канал BurBuzz повідомив цікаву новину. Цитуємо:

"Шевченко продовжить перебувати на контракті з Дженоа, поки не знайде нове місце роботи. Відповідно, поспішати з працевлаштуванням немає потреби. Зарплата щомісяця в повному обсязі виплачуватиметься до літа 2024 року. Чистими вона становить 2,3 млн. євро на рік. Весь тренерський штаб коштуватиме клубу 7 млн євро річних".

Андрій Шевченко поки залишається в Дженоа / Фото: REUTERS

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко та керівництво клубу мали протилежні погляди у питаннях комплектування команди. Українець хотів бачити у своїй команді досвідчених футболістів, а генеральний директор купував гравців "на виріст".

Реклама

Дивіться огляд останнього матчу Шевченка біля керма Дженоа: битва з Міланом у Кубку Італії.