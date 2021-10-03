Шевченко може очолити легендарний британський клуб

Андрій Шевченко продовжує пошуки нової роботи / Фото: Reuters

Під керівництвом Анге Постекоглу Селтік провалив старт сезону – в Лізі Європи вони програли два стартові матчі, а в чемпіонаті Шотландії йдуть на шостому місці, пише The Sun.

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З дозволом на роботу проблем не виникне, оскільки колишній гравець Челсі вже багато років має базу в Англії. 45-річний тренер також говорить англійською і добре знає місцевий стиль гри.

Френк Лемпард з Андрієм Шевченком / Фото: Getty Images

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Робота у збірній України – єдиний тренерський досвід Шевченка. Щоправда, досить позитивний. Шева виводив збірну в елітний дивізіон Ліги націй, а на Євро-2020 дійшов до чвертьфіналу.

Раніше ми писали, що Шевченко звуть в європейську збірну – конкуренцію йому складе німець, який відмовив Росії. Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до списку претендентів на пост наставника збірної Туреччини.