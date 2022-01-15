Шевченко влітку може очолити Динамо

Чому би Шевченку не повернутися в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні
Призначення Андрія Шевченка у Дженоа сприймалося як проміжне. Вже давно ходять чутки, що Андрій Миколайович мітить у тренери Мілана.
Але в Дженоа Шевченко себе не дуже проявив і цьому є пояснення. А ось у наставника Мілана Стефано Піолі, навпаки, справи йдуть добре. Залишати він клуб не збирається.
Тому можна розглянути варіант, який активно мусувався у минулому міжсезонні. Влітку Андрій Миколайович очолить київське Динамо.
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Мірчі Луческу у липні виповниться 77 років. Не виключено, що він ще цей сезон відпрацює у Києві, а потім піде на пенсію. Як свого змінника румунський фахівець бачить Андрія Шевченка.
Раніше ми писали, що фанати Дженоа вимагають повернути Шевченка . Уболівальники впевнені, що клуб прогресував.