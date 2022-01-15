Спрацювало прокляття. Ось чому провалився Шевченко

Кожен тренер, який приходив у Дженоа після Баллардіні, виступав гірше за свого попередника. Шевченко не став винятком

Андрій Шевченко недовго протримався в Генуї / Фото: REUTERS

Щойно Андрій Шевченко очолив Дженоа, як італійський журналіст Мауріціо Пісточчі напророкував українському тренеру провал. Як у воду дивився, сьогодні Шевченка звільнили.

А прокляття було ось у чому. За останні 11 років керівництво Дженоа чотири рази звільняла з посади тренера Давіде Баллардіні. І щоразу його змінник виступав ще гірше.

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Усі, хто приходив у команду за Баллардіні, не протрималися і повного сезону.

Шевченку пророкують провал через прокляття Баллардіні / Фото: Getty Images, REUTERS

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Шевченко очолив Дженоа 7 листопада При українському наставнику команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одна перемога.

Раніше ми писали, що фанати Дженоа вимагають повернути Шевченка. Уболівальники впевнені, що клуб прогресував.