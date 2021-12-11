Шева, протримайся до Нового року, там підмога. Власник Дженоа пообіцяв гучні трансфери

Власник "грифонів" підтримав Шевченка після серії невдач / Фото: Колаж: Сьогодні

Вкрай невдалим виявився початок італійської тренерської кар'єри Андрія Шевченка. За місяць роботи у Серії А Шева постарів більше, ніж за весь період у збірній України.

Але сумувати українському тренеру немає причин, незабаром його кадрові проблеми у Дженоа буде вирішено. Саме таку заяву зробив власник "грифонів" Джош Вандер.

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"Я розчарований результатом, але є важливий проєкт, спрямований на розвиток клубу. Ми прагнутимемо того, щоб історія цього клубу росла. Ми покладатимемося на трансферне вікно, щоб покращити команду. Це буде революція, яку візьме на себе новий генеральний менеджер Йоханнес Шпорс. Ми повернемося туди, де заслуговуємо бути. Ми віримо в Шевченка, він правильна людина для Дженоа.

Ми програли, але найняли генерального менеджера, який має досвід, щоб побудувати те, що ми хочемо", – обнадіяв Шеву власник Дженоа.

Зазначимо, що зимове трансферне вікно в Італії відкриється 1 січня. До Нового року Дженоа зіграє два матчі: проти Лаціо (17 грудня) та Аталанти (21 грудня).

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Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що на чолі генуезького клубу Андрій Шевченко провів п'ять матчів. Поки що в активі українця лише одна нічия з Удінезе та чотири поразки із загальною різницею м'ячів 1-10.

Після 17 турів Дженоа залишається на передостанньому місці в турнірній таблиці Серії А. Від рятівного 17-го місця "грифонів" відокремлює лише два очка.