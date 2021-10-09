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Шева посадив на п'яту точку всю Росію. На це можна дивитися вічно

Андрій Трофімов
9 жовтня, 12:22
Форвард збірної України Андрій Шевченко забив шикарний гол у ворота збірної Росії у відбірковому поєдинку Євро-2000

/ Фото: Facebook

22 роки тому Андрій Шевченко забив гол, який можна переглядати вічно. У Москві. У ворота збірної Росії. Посадивши на п'яту точку воротаря Олександра Філімонова, а з ним і всю Росію.

9 жовтня 1999 року команди зустрілися у відборі на Євро-2000. Росії потрібна була лише перемога, а нас влаштовувала і нічия.

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Карпін вивів росіян уперед на 75-й хвилині, а потім наша команда зрівняла рахунок завдяки неймовірному голу Андрія Шевченка зі штрафного і жахливій помилці воротаря росіян Олександра Філімонова.

Зустріч завершилася нічиєю – 1:1, що дозволило Україні вийти в плей-оф, а Росії – забути про чемпіонат Європи.

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Нагадаємо, що сьогодні збірна України проведе відбірковий поєдинок ЧС-2022. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Фінляндія – Україна.

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