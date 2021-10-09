Шева посадил на пятую точку всю Россию. На это можно смотреть вечно

Шева после гола Филимонову. 1999 год / Фото: Facebook

22 года назад Андрей Шевченко забил гол, который можно пересматривать вечно. В Москве. В ворота сборной России. Усадив на пятую точку вратаря Александра Филимонова, а с ним и всю Россию.

9 октября 1999 года команды встретились в отборе на Евро-2000. России нужна была лишь победа, а нас устраивала и ничья.

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Карпин вывел россиян вперед на 75-й минуте, а потом наша команда сравняла счет благодаря невероятному голу Андрея Шевченко со штрафного и ужасной ошибке вратаря россиян Александра Филимонова.

Встреча завершилась ничьей – 1:1, что позволило Украине выйти в плей-офф, а России – забыть о чемпионате Европы.

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Напомним, что сегодня сборная Украины проведет отборочный поединок ЧМ-2022. Смотрите онлайн-трансляцию матча Финляндия – Украина.