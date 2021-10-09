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Испания --
Франция --
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Украина --
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Заря --
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Мариуполь --
Металлист 1925 --
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Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
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Минай --
Десна --
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Рух --
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Александрия --
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Вольфсбург --
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Шева посадил на пятую точку всю Россию. На это можно смотреть вечно

Андрей Трофимов
9 октября, 12:22
Форвард сборной Украины Андрей Шевченко забил шикарный гол в ворота сборной России в отборочном поединке Евро-2000

Шева после гола Филимонову. 1999 год / Фото: Facebook

22 года назад Андрей Шевченко забил гол, который можно пересматривать вечно. В Москве. В ворота сборной России. Усадив на пятую точку вратаря Александра Филимонова, а с ним и всю Россию.

9 октября 1999 года команды встретились в отборе на Евро-2000. России нужна была лишь победа, а нас устраивала и ничья.

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Карпин вывел россиян вперед на 75-й минуте, а потом наша команда сравняла счет благодаря невероятному голу Андрея Шевченко со штрафного и ужасной ошибке вратаря россиян Александра Филимонова.

Встреча завершилась ничьей – 1:1, что позволило Украине выйти в плей-офф, а России – забыть о чемпионате Европы.

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Напомним, что сегодня сборная Украины проведет отборочный поединок ЧМ-2022. Смотрите онлайн-трансляцию матча Финляндия – Украина.

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