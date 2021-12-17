Шева йде за перемогою в Серії А: де дивитись матч Лаціо – Дженоа

Андрій Шевченко має намір обіграти Лаціо / Фото: REUTERS
Поєдинок Лаціо – Дженоа розпочнеться о 19:30 за київським часом. Нижче наводимо перелік трансляцій матчу Серії А.
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Де дивитись матч Лаціо – Дженоа
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- BT Sport 1 HD
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- Digi Sport 2 Romania HD
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- Eleven Sports 1 Poland HD
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Посеред тижня Андрій Шевченко здобув першу перемогу на чолі Дженоа. У Кубку Італії був битий аутсайдер Серії А Салернітана (1:0).
Тепер же Шевченко має намір здобути першу перемогу і у чемпіонаті.
"У Кубку Італії ми намагалися врівноважити команду, думаючи про матч з Лаціо. Деяким футболістам було надано відпочинок. У Лаціо було на кілька днів відпочинку більше, але ми маємо спробувати зіграти у свою гру", – заявив Шевченко напередодні гри.
Втім, букмекери не залишають шансів Дженоа: коефіцієнт на перемогу Лаціо – 1.57, на нічию – 4.36, на перемогу підопічних Шевченка – 6.75.
Зазначимо, що після 17 турів Лаціо йде на 9-му місці в турнірній таблиці Серії А, а Дженоа займає 18-й рядок. Від останнього місця їх відокремлює лише два бали.