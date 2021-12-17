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Шева йде за перемогою в Серії А: де дивитись матч Лаціо – Дженоа

Олександр Трикіша
17 грудня, 13:35
У п'ятницю, 17 грудня, стартує 18-й тур чемпіонату Італії: Лаціо на стадіоні "Олімпіко" у Римі прийме Дженоа. Матч транслюватимуть на ТБ та в інтернеті

Андрій Шевченко має намір обіграти Лаціо / Фото: REUTERS

Поєдинок Лаціо – Дженоа розпочнеться о 19:30 за київським часом. Нижче наводимо перелік трансляцій матчу Серії А.

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Де дивитись матч Лаціо – Дженоа

  • Мегого
  • Arena Premium 1 Serbia
  • Arena Sport 2 HD Slovenia
  • Arena Sport 4 HD Croatia
  • beIN Connect FRANCE
  • beIN Sports Australia 2 HD
  • beIN Sports France 3 HD
  • BT Sport 1 HD
  • C Більше Fotboll HD
  • C Більше Streaming Finland
  • C Більше Streaming Sweden
  • CBC Sport HD
  • Cosmote Sport 3 HD
  • Digi Sport 2 Romania HD
  • Eleven Sports 1 Poland 4K UHD
  • Eleven Sports 1 Poland HD
  • Football HD (tjk)
  • Look Sport+ RO HD
  • MATCH! Futbol 1 HD
  • MAX Sport 3 HD Bulgaria
  • Mono TV
  • Nova Sport 4 Czech HD
  • S Sport 2 Turkey HD
  • Setanta Sports 1 Eurasia HD
  • Sport 4 Israel HD
  • Sport TV2 Portugal HD
  • SuperSport Football HD
  • Telekom Sport RO 2 HD
  • Turkmenistan Sport HD
  • TV2 Sport X Dansk HD
  • Ziggo Sport Voetbal HD

Посеред тижня Андрій Шевченко здобув першу перемогу на чолі Дженоа. У Кубку Італії був битий аутсайдер Серії А Салернітана (1:0).

Тепер же Шевченко має намір здобути першу перемогу і у чемпіонаті.

"У Кубку Італії ми намагалися врівноважити команду, думаючи про матч з Лаціо. Деяким футболістам було надано відпочинок. У Лаціо було на кілька днів відпочинку більше, але ми маємо спробувати зіграти у свою гру", – заявив Шевченко напередодні гри.

Андрій Шевченко

Втім, букмекери не залишають шансів Дженоа: коефіцієнт на перемогу Лаціо – 1.57, на нічию – 4.36, на перемогу підопічних Шевченка – 6.75.

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Зазначимо, що після 17 турів Лаціо йде на 9-му місці в турнірній таблиці Серії А, а Дженоа займає 18-й рядок. Від останнього місця їх відокремлює лише два бали.