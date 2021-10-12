12 жовтня 55’
Україна 1
Боснія і Герцеговина 0
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Шева ахнув: учасникам ЧС-2022 дадуть всього тиждень на підготовку

Олександр Трикіша
12 жовтня, 22:50
Чемпіонат світу 2022 року пройде в незвичний час – взимку. Експеримент з Катаром ламає не тільки календарі європейських чемпіонатів, а й графік підготовки команд-учасників

Шевченко був би в шоці від умов УЄФА / Фото: Reuters

Мундіаль в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. УЄФА зобов'яже клуби відпустити гравців в свої національні команди не пізніше 14 листопада – всього на тиждень раніше, повідомляє L'Equipe.

Для порівняння, збірна України тоді ще під керівництвом Андрія Шевченка розпочала підготовку до Євро-2020 15 травня, сам турнір стартував 11 червня, а перший матч Україна провела 13 числа.

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Іншими словами, наша команда готувалася до турніру майже місяць! А тут буде всього тиждень.

Збірна України на зборі в Харкові / Фото: УАФ

Як Україні потрапити в плей-офф ЧС-2022

Варіант 1. Дві перемоги над Боснією і Герцеговиною ще не гарантують Україні друге місце. В українців тоді буде 14 очок, але стільки ж може набрати і Фінляндія, якщо виграє два своїх останні поєдинки – з Боснією (в гостях) і Францією (вдома). У разі рівності очок регламент враховує насамперед різницю м'ячів у всіх матчах групи.

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Варіант 2. Якщо з Боснією і Герцеговиною ми беремо чотири очки (перемога і нічия), то ми точно відчіплюватися боснійців. Тоді для нашого виходу в плей-офф потрібно, щоб фіни набрали в своїх трьох поєдинках не більше 6 очок.

Інші варіанти. Їх багато. Але що точно не можна робити Україні, так це програвати Боснії і Герцеговині у Львові 12 жовтня. В такому випадку боротьба за плей-офф може взагалі закінчитися для нашої збірної достроково, якщо в своєму наступному після Львова поєдинку боснійці обіграють вдома фінів.

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