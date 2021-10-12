12 октября 69’
Украина 1
Босния и Герцеговина 0
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Шева ахнул: участникам ЧМ-2022 дадут всего неделю на подготовку

Александр Трикиша
12 октября, 22:50
Чемпионат мира 2022 года пройдет в непривычное время – зимой. Эксперимент с Катаром ломает не только календари европейских чемпионатов, но и график подготовки команд-участников

Шевченко был бы в шоке от условий УЕФА / Фото: Reuters

Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. УЕФА обяжет клубы отпустить игроков в свои национальные команды не позднее 14 ноября – всего на неделю раньше, сообщает L'Equipe.

Для сравнения, сборная Украины тогда еще под руководством Андрея Шевченко начала подготовку к Евро-2020 15 мая, сам турнир стартовал 11 июня, а первый матч Украина провела 13 числа.

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Другими словами, наша команда готовилась к турниру почти месяц! А здесь будет всего неделя.

Сборная Украины на сборе в Харькове / Фото: УАФ

Как Украине попасть в плей-офф ЧМ-2022

Вариант 1. Две победы над Боснией и Герцеговиной еще не гарантируют Украине второе место. У украинцев тогда будет 14 очков, но столько же может набрать и Финляндия, если выиграет два своих последних поединка – с Боснией (в гостях) и Францией (дома). В случае равенства очков регламент учитывает в первую очередь разницу мячей во всех матчах группы.

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Вариант 2. Если с Боснией и Герцеговиной мы берем четыре очка (победа и ничья), то мы точно отцепляем боснийцев. Тогда для нашего выхода в плей-офф нужно, чтобы финны набрали в своих трех поединках не более 6 очков.

Другие варианты. Их много. Но что точно нельзя делать Украине, так это проигрывать Боснии и Герцеговине во Львове 12 октября. В таком случае борьба за плей-офф может вообще закончиться для нашей сборной досрочно, если в своем следующем после Львова поединке боснийцы обыграют дома финнов.

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